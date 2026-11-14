Лейла Алиева приняла участие в мероприятии на тему «Женщины и климатические инвестиции: расширение возможностей женщин-лидеров в тюркском мире вносить вклад в климатическую деятельность» - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в панельном заседании на тему "Женщины и климатические инвестиции: расширение возможностей женщин-лидеров в тюркском мире вносить вклад в климатическую деятельность", прошедшем в азербайджанском павильоне в рамках продолжающейся в городе Анталья конференции COP31.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступившая на открытии мероприятия Лейла Алиева рассказала о роли женщин в жизни общества и значении развития их потенциала. Она подчеркнула необходимость расширения сотрудничества между тюркскими государствами в этом направлении.

Отметив активное участие женщин в проектах Общественного объединения IDEA, Лейла Алиева заявила, что инициативы, реализуемые в особенности в регионах, открывают для женщин новые возможности.

На панели выступили председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, министр семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гёкташ, заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, председатель Правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева.

В выступлениях в качестве ключевых вопросов отмечались повышение экономической активности женщин в борьбе с изменением климата, расширение возможностей их доступа к климатическим инвестициям и обеспечение участия в процессах принятия решений. Также подчеркивалась значимость расширения сотрудничества, обмена опытом и реализации совместных инновационных инициатив между женщинами-предпринимателями в тюркском мире.