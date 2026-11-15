Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 провела ряд встреч - ФОТО

14 ноября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) провела встречу с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бен Мухаммедом аль-Маликом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи были обсуждены возможности расширения сотрудничества между Общественным объединением IDEA и ИСЕСКО. В этом контексте был затронут вопрос создания новых возможностей для получения азербайджанской молодежью международного опыта в сферах охраны окружающей среды и устойчивого развития.

В то же время, состоялся обмен мнениями о возможностях реализации совместных инициатив в области поощрения экологического образования в школах, озеленения, сортировки отходов, экономии воды и энергоэффективности.

На встрече также были рассмотрены возможности организации в нашей стране международных экологических летних лагерей с участием молодежи и реализации совместных просветительских проектов в сфере охраны биоразнообразия.

Наряду с этим были обсуждены перспективы поддержки деятельности молодежи в области экологических инноваций, осуществления совместных мер, направленных на разработку инновационных решений в сферах загрязнения воздуха, управления отходами, охраны водных ресурсов и адаптации к изменению климата.

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14 ноября Лейла Алиева также встретилась с глобальным экспертом по охраняемым морским территориям фонда Blue Marine Максом Белло и учредителем и исполнительным директором организации Great Whale Conservancy Майклом Фишбахом.

На встрече были обсуждены вопросы воздействия снижения уровня Каспийского моря на морскую экосистему, биоразнообразие и прибрежные территории, а также укрепления международного сотрудничества в направлении решения существующих экологических вызовов.

Вместе с тем, состоялся обмен мнениями вокруг расширения особо охраняемых морских территорий в Азербайджане, охраны каспийских тюленей и других редких морских обитателей, защиты их естественной среды обитания, а также возможностей обмена международным опытом и сотрудничества в данной сфере.

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В то же время, сегодня Премьер-министр Тонги лорд Фатафехи Факафануа посетил азербайджанский павильон на COP31. Ознакомившемуся с павильоном Премьер-министру была предоставлена информация об установленных здесь стендах и представленных проектах.