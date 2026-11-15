США могут вывести из Европы тысячи военнослужащих

Американский военный контингент в Европе, вероятно, затронут менее масштабные сокращения, чем предполагали европейски лидеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его сведениям, сейчас численность американских войск в Европе составляет около 80 тыс. человек. Европейские союзники США опасались, что Вашингтон решит вывести около 25 тыс. военнослужащих, теперь они ожидают сокращения американского контингента примерно на 5 тыс. человек, отмечает агентство.

Согласно его информации, это связано с ростом оборонных расходов стран - участниц НАТО, вызвавшим положительную реакцию Вашингтона. Кроме того, руководство Пентагона осознало важность военного присутствия в Европе в условиях конфликта с Ираном, пишет Bloomberg, объясняя, что при ведении боевых действий против исламской республики США полагаются на европейские базы и возможность пролетать над территориями союзников.

Сокращения затронут прежде всего Германию, а восточный фланг альянса будет укреплен, добавило агентство. По его данным, шеф Пентагона Пит Хегсет должен к 1 декабря представить президенту США Дональду Трампу итоговые рекомендации по этому вопросу.

В середине сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что американский контингент в Европе может быть сокращен как минимум на 25 тыс. человек, причем не исключалось, что в итоге численность военных США на базах в европейских странах будет снижена вдвое - до 40 тыс. человек.