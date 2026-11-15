В Канаде на акции протеста вышли тысячи студентов

Тысячи студентов канадских университетов приняли участие в акции протеста в Монреале, выступив против повышения стоимости жизни и платы за обучение.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CTV News.

Акция прошла в пятницу под руководством профсоюзного объединения "Коалиция сопротивления за единство студенческих профсоюзов" (CRUES). По данным телеканала, студенты выходили на улицы Монреаля на протяжении пяти дней, вдохновившись протестами во Франции.

В ходе демонстраций некоторые участники разбили окна здания Всемирного торгового центра Монреаля. Позднее между протестующими и полицией произошли столкновения: после того как участники акции начали бросать камни в правоохранителей, были задержаны три человека.