В Канаде на акции протеста вышли тысячи студентов
Тысячи студентов канадских университетов приняли участие в акции протеста в Монреале, выступив против повышения стоимости жизни и платы за обучение.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CTV News.
Акция прошла в пятницу под руководством профсоюзного объединения "Коалиция сопротивления за единство студенческих профсоюзов" (CRUES). По данным телеканала, студенты выходили на улицы Монреаля на протяжении пяти дней, вдохновившись протестами во Франции.
В ходе демонстраций некоторые участники разбили окна здания Всемирного торгового центра Монреаля. Позднее между протестующими и полицией произошли столкновения: после того как участники акции начали бросать камни в правоохранителей, были задержаны три человека.
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