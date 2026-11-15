Северная Корея обвинила Японию в стремлении обзавестись ядерным оружием

Возможное включение в стратегию национальной безопасности Японии положения, разрешающего ввоз ядерного оружия в чрезвычайных ситуациях, свидетельствует о стремлении Токио к обладанию собственным ядерным арсеналом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выражается в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Намерение Японии закрепить исключения из трех неядерных принципов является прелюдией к реализации ее ядерных амбиций", - говорится в публикации. По оценке агентства, японские власти рассчитывают использовать американский арсенал для укрепления своего военного потенциала и создания предпосылок для разработки собственного оружия.

Как отмечает ЦТАК, правительство Японии рассматривает возможность включения соответствующего положения в обновленную стратегию национальной безопасности, которую планируется принять до конца года. При этом формально предполагается сохранить три неядерных принципа, предусматривающих отказ от обладания, производства и размещения ядерного оружия на территории страны.

Агентство считает, что такая инициатива позволит Токио постепенно отказаться от действующих ограничений. В публикации также обращается внимание на обсуждение возможности приобретения атомных подводных лодок и планы пересмотра других документов в сфере безопасности, предусматривающие увеличение военных расходов и развитие новых боевых возможностей.

По мнению ЦТАК, действия японских властей могут привести к дальнейшему обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Агентство подчеркнуло, что КНДР намерена укреплять свой оборонный потенциал для обеспечения региональной безопасности.