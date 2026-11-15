Протесты в Германии: в Берлине задержаны 22 человека

Полиция временно задержала 22 человека на демонстрации, организованной молодежным движением Gen Z regelt ("Поколение Z решает") в районе Шарлоттенбург в Берлине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении правоохранительных органов, опубликованном в X.

В демонстрации приняли участие около 1,2 тыс. человек, в то время как были заявлены около 100. "По состоянию на текущий момент временно задержаны 22 человека, возбуждено 13 дел по подозрению в нарушении общественного порядка, применении насилия, сопротивлении [сотрудникам правоохранительных органов], а также нарушении предписаний о взрывчатых веществах", - отметили в полиции.

Протестующие использовали пиротехнику и пытались прорвать полицейское оцепление, в результате чего стражам порядка пришлось применить силу и оттеснить демонстрантов. Пострадали два полицейских.

Акции прошли и в других городах Германии, в частности, в Бремене в демонстрации Gen Z участвовали около 670 человек, в Дюссельдорфе - около 100.