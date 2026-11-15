В Шотландии состоялась массовая демонстрация

Тысячи человек приняли участие в акции протеста в Эдинбурге, выступив против планов строительства в Шотландии крупных центров обработки данных для обслуживания систем искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az, об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По данным телеканала, участники акции начали шествие на Королевской миле - одной из центральных улиц Эдинбурга, после чего направились к зданию регионального парламента.

Ранее правительство Шотландии объявило о намерении до конца декабря представить обновленные рекомендации по планированию строительства дата-центров. Документ будет учитывать пространственные, экологические и энергетические аспекты реализации подобных проектов.

Как отмечает Би-би-си, крупнейший действующий центр обработки данных в Шотландии принадлежит компании DataVita и расположен в городе Эрдри (область Северный Ланаркшир). Его мощность составляет 12 МВт. Между тем, в случае реализации проекта в Чапелкроссе (область Дамфрис-и-Галловей) мощность объекта достигнет 1 тыс. МВт, что позволит ему войти в число крупнейших дата-центров в мире.

По информации газеты The Times, в Великобритании около 315 центров обработки данных ожидают подключения к электросетям.

Стремительное развитие этой отрасли вызывает особое недовольство в Шотландии. Противники строительства опасаются, что новые объекты приведут к ограничению доступа населения к электроэнергии и воде, нанесут ущерб сельским территориям и окружающей среде. Кроме того, они считают, что реализация подобных проектов будет приносить значительную прибыль технологическим компаниям, создавая при этом относительно небольшое количество рабочих мест.