https://news.day.az/world/1874446.html Мерц обратился к Трампу с просьбой насчет Путина Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа воздерживаться от "сюрпризов", касающихся украинского урегулирования, на предстоящей встрече с главой России Владимиром Путиным на полях саммита в Шэньчжене. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит Reuters.
Мерц обратился к Трампу с просьбой насчет Путина
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа воздерживаться от "сюрпризов", касающихся украинского урегулирования, на предстоящей встрече с главой России Владимиром Путиным на полях саммита в Шэньчжене.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит Reuters.
По его словам, некоторые опасаются, что переговоры двух лидеров могут превратиться во "второй Анкоридж".
"Поэтому я хочу очень четко донести наше послание Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать как часть "команды Европы" и "команды Украины"", - сказал немецкий канцлер.
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