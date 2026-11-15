Мерц обратился к Трампу с просьбой насчет Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа воздерживаться от "сюрпризов", касающихся украинского урегулирования, на предстоящей встрече с главой России Владимиром Путиным на полях саммита в Шэньчжене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит Reuters.

По его словам, некоторые опасаются, что переговоры двух лидеров могут превратиться во "второй Анкоридж".

"Поэтому я хочу очень четко донести наше послание Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать как часть "команды Европы" и "команды Украины"", - сказал немецкий канцлер.