https://news.day.az/world/1874445.html Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний - ВИДЕО Космический корабль Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний в Мексиканском заливе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Согласно плану, обе ступени ракеты должны были вернуться на базу в Техасе.
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний - ВИДЕО
Космический корабль Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний в Мексиканском заливе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Согласно плану, обе ступени ракеты должны были вернуться на базу в Техасе. Однако миссия завершилась неудачей: примерно через 10 минут после старта первая ступень ракеты упала и произошëл взрыв.
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