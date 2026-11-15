Италия оштрафовала Meta на сотни млн евро

Итальянский регулятор в сфере защиты персональных данных оштрафовал Meta на €805 млн за доступ к фотографиям и видео на смартфонах без согласия пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство ANSA.

Сумма штрафа составляет около 0,47% мирового оборота группы. Речь идет о приложении Facebook для Android и функции "Получать подсказки из галереи при просмотре Facebook", появившейся в 2023 году. Она предлагала пользователям фото и видео из галереи телефона как идеи для публикации.

По данным регулятора, Meta не запрашивала отдельное согласие на доступ к галерее, а обходилась общим согласием на работу приложения. Кроме того, настройка доступа ко всему фотоархиву была активна по умолчанию, так что пользователю приходилось самому замечать ее и отключать.

Проверку начали в июле 2025 года после обращения Центра защиты прав потребителей Больцано. Регулятор оценил число затронутых пользователей примерно в 20 млн профилей Facebook в Италии, использующих Android.

"Мы категорически не согласны с оценкой фактов и применением законодательства регулятором и считаем сумму штрафа несоразмерной", - приводит Sky TG24 заявление Meta в ответ на штраф.

В компании отметили, что речь идет о простой функции, помогающей публиковать фото и видео, а пользователи дают разрешение на устройстве и могут изменить его в настройках. Meta намерена обжаловать штраф.

В течение 60 дней Meta должна запросить у итальянских пользователей отдельное согласие на эту функцию, объяснить, что она дает доступ к галерее, и держать ее отключенной по умолчанию.