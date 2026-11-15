https://news.day.az/society/1874443.html Какие сейчас цены на рыбных рынках в Азербайджане? - ВИДЕО В Азербайджане в течение последней недели наблюдается рост цен на некоторые виды рыбы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, покупатели на рынках сталкиваются с разными ценами на рыбную продукцию. По словам продавцов, по сравнению с прошлой неделей некоторые виды рыбы подорожали.

Какие сейчас цены на рыбных рынках в Азербайджане? - ВИДЕО

Общество, 15 ноября 2026 07:46 (UTC +04:00) 440
Какие сейчас цены на рыбных рынках в Азербайджане?

В Азербайджане в течение последней недели наблюдается рост цен на некоторые виды рыбы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, покупатели на рынках сталкиваются с разными ценами на рыбную продукцию.

По словам продавцов, по сравнению с прошлой неделей некоторые виды рыбы подорожали. Особенно заметен рост цен на продукцию, импортируемую из Ирана. При этом местная рыба в основном продается по прежним ценам.

Продавцы отмечают, что сильнее всего подорожала форель.

Одной из причин повышения цен они называют сокращение объемов поставок рыбы на рынки.

Кроме того, продавцы жалуются на снижение покупательской активности. По их словам, в этом году люди покупают меньше рыбы, чем в прошлом.

Участники рынка считают, что увеличение объемов импорта может привести к снижению цен.

Подробнее - в видеоматериале.

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