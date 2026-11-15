Некоторые здания в Баку останутся без отопления - ВИДЕО

В Азербайджане здания, имеющие задолженность за отопление, могут остаться без теплоснабжения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеристиликтеджхизат".

Отмечается, что с 15 ноября в Баку и многих других регионах страны начинается отопительный сезон. В компании сообщили, что подавляющее большинство абонентов своевременно внесли платежи и не имеют задолженности за предыдущий сезон.

Однако в ряде районов уровень оплаты остается низким.

В частности, в поселке Рамана Сабунчинского района Баку за оказанные услуги на сумму 63,5 тыс. манатов оплачено лишь 33,4%. В Сумгайыте из 173,7 тыс. манатов оплачено 41,6%, в Бардинском районе из 319,6 тыс. манатов - 29,5%, в Агджабединском районе из 121,3 тыс. манатов - всего 17,5%.

В Тертерском районе за услуги на сумму 255,2 тыс. манатов поступило 24,6% платежей, а в Геранбойском районе из 93,4 тыс. манатов оплачено 46%.

В ОАО "Азеристиликтеджхизат" предупредили, что в случае непогашения задолженности работа котельных будет остановлена.

В течение отопительного сезона планируется обеспечить теплом около 178 тысяч квартир.

Отметим, что в 18 районах страны с относительно холодным климатом, обслуживаемых ОАО "Азеристиликтеджхизат", подача тепла началась еще 1 ноября.

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