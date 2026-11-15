Некоторые здания в Баку останутся без отопления - ВИДЕО
В Азербайджане здания, имеющие задолженность за отопление, могут остаться без теплоснабжения.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеристиликтеджхизат".
Отмечается, что с 15 ноября в Баку и многих других регионах страны начинается отопительный сезон. В компании сообщили, что подавляющее большинство абонентов своевременно внесли платежи и не имеют задолженности за предыдущий сезон.
Однако в ряде районов уровень оплаты остается низким.
В частности, в поселке Рамана Сабунчинского района Баку за оказанные услуги на сумму 63,5 тыс. манатов оплачено лишь 33,4%. В Сумгайыте из 173,7 тыс. манатов оплачено 41,6%, в Бардинском районе из 319,6 тыс. манатов - 29,5%, в Агджабединском районе из 121,3 тыс. манатов - всего 17,5%.
В Тертерском районе за услуги на сумму 255,2 тыс. манатов поступило 24,6% платежей, а в Геранбойском районе из 93,4 тыс. манатов оплачено 46%.
В ОАО "Азеристиликтеджхизат" предупредили, что в случае непогашения задолженности работа котельных будет остановлена.
В течение отопительного сезона планируется обеспечить теплом около 178 тысяч квартир.
Отметим, что в 18 районах страны с относительно холодным климатом, обслуживаемых ОАО "Азеристиликтеджхизат", подача тепла началась еще 1 ноября.
Подробнее - в видеоматериале.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре