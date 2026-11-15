В Ормузском проливе подорвались 2 танкера

Два танкера, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, подорвались на минах и загорелись.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"Некоторое время назад два нефтяных танкера, осуществлявших незаконную перевозку, попытались пройти через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту с отключенными навигационными системами и системами автоматической идентификации. В результате они подорвались на морских минах, что привело к взрывам и возгоранию", - говорится в сообщении в Telegram-канале КСИР.