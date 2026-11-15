В ООН потребовали от Ирана компенсацию

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) через ООН потребовал от Ирана компенсировать ущерб, причиненный ракетными и беспилотными атаками.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Джасем Мохаммед Аль-Будайви на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем Совет Безопасности и международное сообщество привлечь к ответственности виновных в этих нападениях и обязать Иран возместить причиненный ими ущерб", - говорится в заявлении ССАГПЗ.

По словам Аль-Будайви, с 28 февраля 2026 года страны объединения подверглись более чем 7 тыс. ракетных и беспилотных атак, ответственность за которые они возлагают на Иран. Среди пораженных объектов названы аэропорты, морские порты, электростанции, опреснительные установки и жилые дома. Конкретную сумму компенсации на заседании Совбеза ООН не озвучили. При этом ССАГПЗ настаивает на возмещении всего причиненного ущерба.

До этого сообщалось, что жители стран Персидского залива уменьшают свои расходы на непродовольственные товары и предметы роскоши на фоне инфляции, вызванной войной США и Ирана. Отмечается, что крупные торговые компании Ближнего Востока уже фиксируют ухудшение финансовой прибыли.