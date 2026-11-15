Европа заинтересована в Азербайджане, и саммит в Дублине это доказал - ВЗГЛЯД из США

Для Баку участие в Европейском политическом сообществе дает возможность напрямую обсуждать с европейскими лидерами вопросы, которые затрагивают Азербайджан, особенно на фоне переговоров о будущем европейской безопасности и войны в Украине. Азербайджан находится на пересечении маршрутов, связывающих Европу с Центральной Азией, и европейские правительства заинтересованы в том, чтобы эти маршруты продолжали работать даже при ухудшении отношений с Россией и Ираном.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский эксперт по вопросам прав человека и национальной безопасности, журналист, научный сотрудник аналитических центров Arabian Peninsula Institute и Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, член совета The Washington Outsider Center for Information Warfare Ирина Цукерман.

Встречи в рамках сообщества позволяют Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обсуждать эти вопросы непосредственно с руководителями Великобритании и других европейских стран. Для Азербайджана это особенно полезно, учитывая сложные отношения с отдельными структурами ЕС и разногласия вокруг армяно-азербайджанского урегулирования. В таком формате Баку может объяснять собственные позиции и искать партнеров для конкретных проектов.

Европейские правительства также заинтересованы в азербайджанских энергоресурсах. После сокращения закупок российского газа выросло значение Южного газового коридора. Однако дальнейшее увеличение поставок потребует инвестиций в добычу и расширения транспортной инфраструктуры. Азербайджан заинтересован в долгосрочных контрактах, которые позволят окупить такие проекты, а европейские компании должны учитывать собственные обязательства по энергетическому переходу.

Особое значение имеет Средний коридор, идущий через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Европейские компании рассматривают его как дополнительный маршрут для торговли с Центральной Азией. Однако перевозки пока сталкиваются с ограниченной пропускной способностью портов и железнодорожной инфраструктуры. Баку может использовать встречи с европейскими партнерами для привлечения финансирования и согласования условий транзита.

Есть и политический аспект. После восстановления Азербайджаном своего суверенитета над Карабахским регионом, отношения Баку с некоторыми европейскими столицами оставались напряженными. Участие в общеевропейских встречах дает возможность продолжать контакты даже при наличии серьезных разногласий. Для европейских лидеров такие встречи тоже дают возможность обсуждать с Президентом Алиевым вопросы мирного соглашения с Арменией и открытия транспортных коммуникаций.

Подписание 12 ноября в Дублине Ильхамом Алиевым и британским премьер-министром Энди Бернемом Декларации о стратегическом партнерстве Азербайджана и Великобритании имеет вполне конкретную основу. Британские компании работают в Азербайджане более тридцати лет, прежде всего в нефтегазовой отрасли, а Великобритания остается крупнейшим европейским инвестором в азербайджанскую экономику. Теперь Лондон и Баку намерены расширить сотрудничество на оборону и безопасность, а также новые технологии.

В оборонной сфере интерес представляет возможность сотрудничества в подготовке специалистов и защите критически важной инфраструктуры. Азербайджан располагает нефтегазовыми объектами и транспортными коммуникациями, безопасность которых имеет значение для европейских потребителей. На фоне войны с Ираном и угроз региональной инфраструктуре британский опыт в области морской безопасности и защиты энергетических объектов может оказаться особенно востребованным.

При этом декларация сама по себе не предусматривает британских военных гарантий Азербайджану. Для конкретных проектов потребуются отдельные соглашения, финансирование и согласование условий передачи технологий. Ежегодные встречи по стратегическому партнерству, предусмотренные документом, дадут сторонам возможность регулярно проверять выполнение договоренностей.

Британский бизнес также заинтересован в развитии Среднего коридора. Лондон обладает значительным опытом финансирования инфраструктурных проектов и страхования международных перевозок. Азербайджан может привлекать британские финансовые учреждения к модернизации логистических объектов, особенно если проекты предусматривают понятные коммерческие условия и гарантии для инвесторов.

Еще одно перспективное направление связано с искусственным интеллектом и цифровыми технологиями. В декларации предусмотрено сотрудничество университетов и исследовательских организаций, а также подготовка специалистов. Для Баку особый интерес может представлять применение цифровых решений в энергетике и управлении транспортными потоками. Британские компании, в свою очередь, смогут искать новые рынки для своих разработок.

В политическом отношении партнерство с Великобританией дает Азербайджану дополнительные возможности для работы с европейскими государствами вне формальных механизмов ЕС. Лондон сохраняет влияние в НАТО и поддерживает тесные отношения с Вашингтоном. Баку может использовать регулярные консультации с британским правительством для обсуждения региональной безопасности и международных инициатив, затрагивающих Южный Кавказ.

В Дублине Ильхам Алиев также встретился с Николом Пашиняном. Они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в Вашингтоне в августе 2025 года, включая развитие транспортных связей и проект TRIPP. Речь шла о подготовке железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, а также о дальнейшем развитии торговли между двумя странами.

Для европейских партнеров открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией представляет интерес в связи с развитием маршрутов между Каспийским и Черным морями. Однако практическая реализация потребует договоренностей о таможенном контроле и порядке пересечения границ. Баку и Еревану также предстоит продолжить работу по делимитации границы.

Особенно показательно, что Азербайджан решил не присоединяться к принятым в Дублине декларациям по европейской безопасности, миграции и борьбе с наркотрафиком. МИД Азербайджана объяснил это нежеланием принимать дополнительные политические и юридические обязательства. Баку таким образом сохраняет возможность участвовать в общеевропейских обсуждениях и самостоятельно определять, какие обязательства соответствуют его интересам.

Подобная осторожность связана и с отношениями Азербайджана с Россией и Ираном. Баку заинтересован в европейских инвестициях и расширении сотрудничества с Великобританией, однако продолжает поддерживать транспортные и торговые связи с соседними государствами. Любые новые соглашения в области безопасности потребуют оценки того, как они повлияют на отношения с Москвой и Тегераном.

Подводя итог, отмечу, что в ближайшее время особое значение для Азербайджана приобретут переговоры о конкретных британских инвестициях и оборонных проектах. Баку также сможет использовать ежегодные встречи с Лондоном для продвижения энергетических контрактов и технологического сотрудничества. Вопрос о расширении Южного газового коридора будет зависеть от готовности европейских покупателей заключать долгосрочные соглашения и финансировать дополнительную инфраструктуру.