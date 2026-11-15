В Иране опрокинулся пассажирский автобус - много погибших и раненых
В иранской провинции Илам в результате опрокидывания пассажирского автобуса погибли 11 человек, еще 19 получили ранения.
Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур в социальной сети X.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Дешт-Аббас - Мормури.
По предварительным данным, все 19 пострадавших были госпитализированы.
Ранее Общество Красного Полумесяца провинции Илам сообщило телеканалу IRIB о гибели не менее пяти человек и ранении 17. Впоследствии данные о количестве погибших и пострадавших были уточнены.
Представитель Министерства здравоохранения Ирана подчеркнул важность ответственного поведения водителей для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
Точная причина аварии пока не установлена.
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