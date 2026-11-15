https://news.day.az/world/1874451.html В Иране опрокинулся пассажирский автобус - много погибших и раненых В иранской провинции Илам в результате опрокидывания пассажирского автобуса погибли 11 человек, еще 19 получили ранения. Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур в социальной сети X. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Дешт-Аббас - Мормури.

В Иране опрокинулся пассажирский автобус - много погибших и раненых

В мире, 15 ноября 2026 08:25 (UTC +04:00) 327
В Иране опрокинулся пассажирский автобус

В иранской провинции Илам в результате опрокидывания пассажирского автобуса погибли 11 человек, еще 19 получили ранения.

Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур в социальной сети X.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Дешт-Аббас - Мормури.

По предварительным данным, все 19 пострадавших были госпитализированы.

Ранее Общество Красного Полумесяца провинции Илам сообщило телеканалу IRIB о гибели не менее пяти человек и ранении 17. Впоследствии данные о количестве погибших и пострадавших были уточнены.

Представитель Министерства здравоохранения Ирана подчеркнул важность ответственного поведения водителей для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Точная причина аварии пока не установлена.

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