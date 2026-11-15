В Иране опрокинулся пассажирский автобус - много погибших и раненых

- много погибших и раненых

В иранской провинции Илам в результате опрокидывания пассажирского автобуса погибли 11 человек, еще 19 получили ранения.

Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур в социальной сети X.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Дешт-Аббас - Мормури.

По предварительным данным, все 19 пострадавших были госпитализированы.

Ранее Общество Красного Полумесяца провинции Илам сообщило телеканалу IRIB о гибели не менее пяти человек и ранении 17. Впоследствии данные о количестве погибших и пострадавших были уточнены.

Представитель Министерства здравоохранения Ирана подчеркнул важность ответственного поведения водителей для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Точная причина аварии пока не установлена.