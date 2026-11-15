https://news.day.az/world/1874452.html В Саудовской Аравии сбили несколько беспилотников Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов в восточной части королевства. Как передает Day.Az, позже было опубликовано сообщение об еще одном сбитом беспилотнике.
В Саудовской Аравии сбили несколько беспилотников
Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов в восточной части королевства.
Как передает Day.Az, позже было опубликовано сообщение об еще одном сбитом беспилотнике.
"Перехват и уничтожение беспилотного летательного аппарата в восточном регионе", - говорится в сообщении официального представителя коалиции в X.
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