В Саудовской Аравии сбили несколько беспилотников

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов в восточной части королевства.

Как передает Day.Az, позже было опубликовано сообщение об еще одном сбитом беспилотнике.

"Перехват и уничтожение беспилотного летательного аппарата в восточном регионе", - говорится в сообщении официального представителя коалиции в X.