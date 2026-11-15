https://news.day.az/world/1874458.html Вучич возглавил парламентскую фракцию в Сербии Лидер избирательного списка "Единая Сербия" Александар Вучич избран главой депутатской фракции в парламенте Сербии. Как передает Day.Az, об этом сообщили сербские СМИ. По словам Вучича, окончательное название парламентской фракции - "Единая Сербия", "Сербия против террора" или другое - определят в понедельник или во вторник утром.
Вучич возглавил парламентскую фракцию в Сербии
Лидер избирательного списка "Единая Сербия" Александар Вучич избран главой депутатской фракции в парламенте Сербии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили сербские СМИ.
По словам Вучича, окончательное название парламентской фракции - "Единая Сербия", "Сербия против террора" или другое - определят в понедельник или во вторник утром.
Он также сообщил, что на начальном этапе лично будет руководить фракцией, однако выразил сомнение в том, что сможет занимать эту должность на протяжении длительного времени.
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