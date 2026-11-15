https://news.day.az/economy/1874461.html Объем операций азербайджанских банков в системе Bloomberg приблизился к 58 млрд манатов В январе-сентябре текущего года азербайджанские банки заключили в торговой системе Bloomberg 1 648 сделок на сумму 57,6 миллиарда манатов. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается в информации Центробанка Азербайджана о монетарных показателях за девять месяцев 2026 года.

Объем операций азербайджанских банков в системе Bloomberg приблизился к 58 млрд манатов

Экономика, 15 ноября 2026 09:58 (UTC +04:00) 360
Объем операций азербайджанских банков в системе Bloomberg приблизился к 58 млрд манатов

В январе-сентябре текущего года азербайджанские банки заключили в торговой системе Bloomberg 1 648 сделок на сумму 57,6 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается в информации Центробанка Азербайджана о монетарных показателях за девять месяцев 2026 года.

Согласно информации, общий объем сделок на межбанковском необеспеченном денежном рынке вырос на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре срочности основную долю составили 1-3-дневные операции. Так, удельный вес этих срочных сделок в общем объеме был равен 95 процентам.

Процентные ставки на необеспеченном денежном рынке в отчетном периоде продемонстрировали динамику снижения по кварталам. Так, средняя процентная ставка по операциям составила 6,58 процента в первом квартале, 6,44 процента - во втором квартале и 6,28 процента - в третьем квартале.

В целом в январе-сентябре средняя процентная ставка на межбанковском необеспеченном денежном рынке сформировалась на уровне 6,54 процента. Это на 0,68 процентного пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тенденции, наблюдаемые на межбанковском необеспеченном денежном рынке, были зафиксированы и на рынке репо.

Так, за первые девять месяцев 2026 года было заключено 4 404 репо-сделки общим объемом 25,2 миллиарда манатов. 84 процента от общего объема операций были осуществлены при участии банков.

По структуре срочности подавляющее большинство репо-сделок составили 6-8-дневные операции. Доля этих срочных операций в общем объеме достигла 91 процента.

В средневзвешенной процентной ставке по операциям репо также наблюдалось снижение по кварталам. Так, если в первом квартале 2026 года этот показатель составлял 6 процентов, то во втором квартале он снизился до 5,68 процента, а в третьем - до 5,17 процента.

По итогам девяти месяцев средневзвешенная процентная ставка по репо-сделкам составила 5,71 процента. Это на 0,9 процентного пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, в январе-сентябре 2026 года объем операций как на межбанковском необеспеченном денежном рынке, так и в сегменте репо оставался на высоком уровне, а процентные ставки продемонстрировали тенденцию к снижению по кварталам. Данные показатели отражают смягчение процентных условий в обоих основных сегментах денежного рынка в отчетном периоде и сохранение межбанковской операционной активности.

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