Новый Jetour TX получил интеллектуальную систему вождения

Jetour официально объявила, что ее первый электрический внедорожник Jetour TX (Tourer) откроется для предварительных продаж 16 ноября в рамках конференции Jetour Global Travel + 2026. Автомобиль позиционируется как компактный полностью электрический внедорожник и оснащен интеллектуальной системой помощи при вождении Falcon 500.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает CarNewsChina.

Передняя часть Jetour TX получила закрытую решетку радиатора, которую подчеркивают ретро-фары с двумя круглыми секциями и аэродинамические воздуховоды. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,32. Габариты автомобиля - 4605 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1700 мм в высоту, колесная база - 2735 мм. Угол въезда - 21°, угол съезда - 26°, дорожный просвет - 200 мм, глубина преодолеваемого брода - 500 мм. Модель также поддерживает режимы внедорожного сканирования и "танкового" разворота.

В интерьере новинки установлен 15,6-дюймовый центральный сенсорный экран с разрешением 2.5K, работающий на системе Tour OS 3.5. Она интегрирована с голосовым распознаванием iFlytek и большой языковой моделью Doubao. Сиденья имеют 11-слойную структуру. Передние кресла оснащены подогревом, вентиляцией и 8-точечным массажем, а сиденье "Королевский второй пилот" поддерживает откидывание в одно касание. Автомобиль предлагает 85% полезного использования внутреннего пространства, 31 отсек для хранения и 150-литровый моющийся передний багажник.

Jetour TX будет доступен как в заднеприводной (2WD), так и в полноприводной (4WD) конфигурациях. Заднеприводная версия оснащена электродвигателем мощностью 200 кВт (268 л.с.). Полноприводная модификация имеет суммарную отдачу 275 кВт (369 л.с.) и способна разгоняться с 0 до 100 км/ч примерно за 5 секунд.

Вся линейка в стандартной комплектации оснащается аккумуляторной батареей "Носорог" емкостью 67,2 кВт·ч от Chery. Запас хода по циклу CLTC составляет 550 км (около 446 км по WLTP), расход энергии - 13,5 кВт·ч на 100 км. Автомобиль поддерживает внешнюю разрядку мощностью до 6,6 кВт (V2L). В шасси используется передняя подвеска MacPherson и задняя пятирычажная независимая подвеска.

Система Falcon 500 поддерживает высокоскоростной автопилот NOA (Navigate on Autopilot), City NOA и интеллектуальную парковку с полным набором сценариев. Среди функций безопасности - автоматическое экстренное торможение (AEB), предотвращение выезда из полосы движения, обнаружение слепых зон (BSD), предупреждение о перекрестном движении (RCTA), а также стандартная панорамная система обзора 540°.