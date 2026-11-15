Маск предупредил о риске срыва сделок Nvidia после ухода Хуанга

Уход Дженсена Хуанга с постов генерального директора и президента Nvidia может поставить под угрозу ряд важных сделок компании.

Как передает Day.Az, об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск.

По словам Маска, Хуанг успешно выстроил систему поставок Nvidia, однако многие договоренности заключались на основе личного доверия и рукопожатия, а не официальных письменных контрактов. В связи с этим его уход может привести к срыву некоторых стратегически важных сделок компании. Об этом Маск написал на своей странице в X.

Ранее Маск сообщил о подготовке петиции с требованием вернуть Хуанга на пост генерального директора Nvidia и выразил намерение подписать ее.

Напомним, что 12 ноября Хуанг покинул посты генерального директора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании. До этого, 8 ноября, совет директоров объявил о начале расследования в его отношении. Поводом стали признания Хуанга в романтических отношениях с женщиной, которую подозревали в шпионаже в пользу Китая.

В свою очередь, Министерство иностранных дел КНР назвало клеветническими утверждения о связях этой женщины с китайской разведкой.