Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ЧМ в Китае - ФОТО

Азербайджанские гимнасты продолжают успешно выступать на чемпионате мира среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу, который проходит в китайском городе Нанкин.

Как сообщает Day.Az, в синхронной программе по прыжкам на батуте среди спортсменов в возрасте 13-14 лет Мухаммед Гасанли и Омар Гасымлы завоевали бронзовые медали. В финале азербайджанский дуэт набрал 46,160 балла.

В этой же дисциплине в возрастной категории 17-21 года Мехди Алиев и Ниджат Мирзоев по итогам квалификации набрали 48,960 балла и заняли четвертое место, обеспечив себе выход в финал.

В индивидуальных соревнованиях по тамблингу среди спортсменов 11-13 лет Эснад Нифтиева показала восьмой результат, набрав 42,700 балла, и также вышла в финал.

Азербайджанские гимнасты продолжают борьбу за медали турнира.