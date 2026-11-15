Первое изображение черной дыры выдержало независимую проверку

Австралийские астрономы независимо подтвердили кольцевую структуру на первом изображении черной дыры M87*, опубликованном в 2019 году. Новый способ обработки данных воспроизвел ее размер и форму без заранее заданного образа черной дыры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа сотрудников Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) опубликована в журнале Nature.

Снимок получил проект Event Horizon Telescope, объединивший радиотелескопы в разных точках Земли. Вместе они работают как инструмент планетарного масштаба, но итоговую картину приходится восстанавливать из разрозненных измерений.

При такой обработке важно отделить реальные особенности объекта от влияния атмосферы, ошибок настройки оборудования и выбранных алгоритмов. Именно поэтому независимая проверка изображения имеет принципиальное значение.

Разработанный метод GenDIReCT объединяет данные от троек телескопов, а не только от их пар. Специальные математические соотношения помогают подавить ошибки калибровки. Для восстановления структуры источника команда также использовала машинное обучение.

При анализе исходных данных EHT алгоритм получил кольцо, практически совпавшее с историческим изображением по размеру и форме. Результат согласовался и с наблюдениями разных лет.

Работа укрепляет вывод, что кольцо вокруг тени M87* - реальная астрономическая структура. Это проверка прежних наблюдений новым методом, а не съемка новой черной дыры.