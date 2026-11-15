https://news.day.az/hitech/1874466.html

SpaceX впервые поймала Starship после испытательного полета - ВИДЕО

Компания SpaceX впервые успешно поймала космический корабль Starship с помощью "клешней" стартовой башни после испытательного полета. Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях. За время полета Starship 14 раз облетел Землю, вывел на орбиту спутники Starlink, после чего вернулся на стартовую площадку.