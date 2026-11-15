https://news.day.az/hitech/1874466.html SpaceX впервые поймала Starship после испытательного полета - ВИДЕО Компания SpaceX впервые успешно поймала космический корабль Starship с помощью "клешней" стартовой башни после испытательного полета. Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях. За время полета Starship 14 раз облетел Землю, вывел на орбиту спутники Starlink, после чего вернулся на стартовую площадку.
SpaceX впервые поймала Starship после испытательного полета - ВИДЕО
Компания SpaceX впервые успешно поймала космический корабль Starship с помощью "клешней" стартовой башни после испытательного полета.
Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях.
За время полета Starship 14 раз облетел Землю, вывел на орбиту спутники Starlink, после чего вернулся на стартовую площадку.
Ранее таким способом удавалось ловить только первую ступень ракеты Super Heavy.
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