https://news.day.az/politics/1874467.html МИД Азербайджана поздравил Палестину Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Палестину. Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X. "Сердечно поздравляем народ и правительство Палестины с Национальным днем! С Национальным днем!", - говорится в публикации.
МИД Азербайджана поздравил Палестину
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Палестину.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.
"Сердечно поздравляем народ и правительство Палестины с Национальным днем! С Национальным днем!", - говорится в публикации.
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