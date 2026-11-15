Израильская разведка предупредила о заговоре Ирана против Трампа

Израильская разведывательная служба "Моссад" передала Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ) данные об угрозах со стороны Ирана в адрес президента США Дональда Трампа и высокопоставленных представителей американской администрации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Israel Hayom, об этом сообщило издание со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников.

"Перспективы достижения соглашения между США и Ираном, даже предварительного, значительно снизились в последние дни, отчасти из-за разведывательных данных, предоставленных "Моссадом" ЦРУ и указывающих на намерение Ирана атаковать президента Дональда Трампа и высокопоставленных членов его администрации", - говорится в публикации.

По данным издания, эти угрозы стали одним из ключевых факторов, повлиявших на недавнее изменение подхода американского лидера к переговорам с Тегераном.

Отмечается, что Израиль подтвердил полученные разведданные по запросу американской стороны. Ранее американские разведывательные службы обратились к "Моссаду" с просьбой проверить поступившую информацию.

Один из высокопоставленных чиновников сообщил, что США уже располагали сведениями об угрозах со стороны Ирана в адрес представителей американской администрации. Однако переданные Израилем данные содержали информацию о конкретных угрозах, в том числе о возможных атаках с использованием начиненных взрывчаткой беспилотников.

На фоне этих сведений меры безопасности для высокопоставленных американских чиновников были усилены. Лица, которые могут находиться под угрозой, стали реже появляться на публичных мероприятиях под открытым небом. Некоторые из них временно переехали из своих домов в охраняемые учреждения.