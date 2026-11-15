https://news.day.az/azerinews/1874450.html Azərbaycan-Böyük Britaniya tərəfdaşlığı qarşılıqlı etimada və ortaq strateji maraqlara söykənir - Kamaləddin Qafarov Azərbaycan ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı arasında münasibətlərin Strateji Tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldilməsi siyasi əlaqələrin məntiqi inkişafı və qarşılıqlı maraqların uzlaşdırılması baxımından mühüm hadisədir.

Azərbaycan-Böyük Britaniya tərəfdaşlığı qarşılıqlı etimada və ortaq strateji maraqlara söykənir - Kamaləddin Qafarov

Azərbaycanca, 15 ноября 2026 11:00 (UTC +04:00) 436
Azərbaycan-Böyük Britaniya tərəfdaşlığı qarşılıqlı etimada və ortaq strateji maraqlara söykənir

Azərbaycan ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı arasında münasibətlərin Strateji Tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldilməsi siyasi əlaqələrin məntiqi inkişafı və qarşılıqlı maraqların uzlaşdırılması baxımından mühüm hadisədir.

Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri mətbuata açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

O, bildirib ki, 2026-cı il noyabrın 12-də Dublində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Böyük Britaniyanın Baş naziri Endi Börnhem tərəfindən imzalanan Birgə Bəyannamə uzun illər ərzində formalaşmış etimadın və praktik əməkdaşlığın yeni mərhələsini müəyyən edir. "Sənəd gələcək fəaliyyət istiqamətlərini və ortaq prioritetləri konkretləşdirir. Azərbaycan-Britaniya əlaqələrinin möhkəm tarixi təməli var. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi ilə 1994-cü il 23 fevral və 1998-ci il 21 iyul tarixlərində dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərini möhkəmləndirən birgə bəyannamələr imzalanıb. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk Qərb dövlətlərindən olan Böyük Britaniya ilə diplomatik münasibətlər 1992-ci ildə qurulub. Sonrakı dövrdə siyasi dialoq, enerji, ticarət və investisiya sahələrində əlaqələr genişlənib. Otuz ildən artıq davam edən enerji əməkdaşlığı tərəfdaşlığın real nəticələrini nümayiş etdirir. Prezident İlham Əliyevin Dublində Böyük Britaniyanın Azərbaycanda Avropanın ən böyük investoru olduğunu vurğulaması əlaqələrin iqtisadi miqyasını göstərir."       

Millət vəkili qeyd edib ki, Bəyannamə əməkdaşlığı üç əsas istiqamət üzrə sistemləşdirir: "Bəyannamədə əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri kimi müdafiə və təhlükəsizlik, ticarət, investisiya,  təhsil və innovasiya sahələri müəyyənləşdirilib. Bu yanaşma Britaniyanın Azərbaycanla əlaqələrə yalnız iqtisadi maraqlar çərçivəsində deyil, regional sabitlik və uzunmüddətli inkişaf kontekstində yanaşdığını göstərir. Beynəlxalq hüquqa, dövlətlərin suverenliyinə, müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətin təsbit olunması münasibətlərin siyasi-hüquqi əsasını möhkəmləndirir. 2025-ci il 8 avqust tarixli Vaşinqton Sülh Zirvəsi Bəyannaməsinə istinad və Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesinə dəstək isə davamlı sülhün ikitərəfli dialoqla təmin olunmasının vacibliyini önə çəkir. Bəyannamənin regional baxışında nəqliyyat və logistika bağlantıları da mühüm yer tutur. Orta Dəhlizin inkişafına dəstək Azərbaycanın Avropa ilə Asiya arasında tranzit rolunu gücləndirə bilər. Bu kontekstdə TRIPP layihəsi kommunikasiyaların açılması və ticarət marşrutlarının genişlənməsi üçün yeni imkanlar yaradan təşəbbüs kimi əhəmiyyət daşıyır. Britaniyada TRIPP-in Orta Dəhlizin imkanlarını genişləndirəcəyi barədə səsləndirilən müsbət mövqe Bəyannamənin bağlantı gündəliyi ilə uzlaşır. Sənəd münasibətlərin strateji xarakterini rəsmiləşdirməklə yanaşı, onların yeni sahələrdə inkişafına siyasi iradə nümayiş etdirir. İllik Strateji Tərəfdaşlıq görüşləri barədə razılaşma qəbul edilən qərarların icrasını və yeni prioritetlərin müəyyənləşdirilməsini təmin etməlidir. Beləliklə, Azərbaycan və Böyük Britaniya qarşılıqlı hörmətə və konkret nəticələrə əsaslanan əməkdaşlığı daha yüksək səviyyəyə daşıyırlar."

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#KAMALƏDDİN QAFAROV
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Бахрейн перехватил несколько целей во время атаки Ирана 12:16 (UTC+04), В мире 47
Обнародованы последние цены на золото и серебро 11:59 (UTC+04), Экономика 261
Цена на нефть изменилась разнонаправленно 11:51 (UTC+04), Экономика 297
Израильская разведка предупредила о заговоре Ирана против Трампа 11:38 (UTC+04), В мире 344
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Палестины 11:23 (UTC+04), Официальная хроника 2 827
В Иране предупредили США о последствиях новой войны 11:16 (UTC+04), В мире 412
Azərbaycan-Böyük Britaniya tərəfdaşlığı qarşılıqlı etimada və ortaq strateji maraqlara söykənir - Kamaləddin Qafarov 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 436
Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Франции, есть задержанные - ВИДЕО 11:00 (UTC+04), В мире 3 497
Три торговых судна подверглись атакам БПЛА у берегов Румынии 10:45 (UTC+04), В мире 495
Азербайджан поздравил Палестину 10:26 (UTC+04), Политика 495
SpaceX впервые поймала Starship после испытательного полета - ВИДЕО 10:16 (UTC+04), Наука и технологии 426
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
Новый Jetour TX получил интеллектуальную систему вождения 10:05 (UTC+04), Автоновости 430
Маск предупредил о риске срыва сделок Nvidia после ухода Хуанга 10:02 (UTC+04), В мире 519
Первое изображение черной дыры выдержало независимую проверку 10:01 (UTC+04), Это интересно 424
Объем операций азербайджанских банков в системе Bloomberg приблизился к 58 млрд манатов 09:58 (UTC+04), Экономика 502
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ЧМ в Китае - ФОТО 09:55 (UTC+04), Спорт 3 091
КСИР заявил об ударе по американской радиолокационной станции в Бахрейне 09:52 (UTC+04), В мире 505
В Шотландии состоялась массовая демонстрация 09:42 (UTC+04), В мире 547
Вучич возглавил парламентскую фракцию в Сербии 09:38 (UTC+04), В мире 536
В Канаде на акции протеста вышли тысячи студентов 09:33 (UTC+04), В мире 568
Северная Корея обвинила Японию в стремлении обзавестись ядерным оружием 09:21 (UTC+04), В мире 531
Протесты в Германии: в Берлине задержаны 22 человека 09:15 (UTC+04), В мире 547
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
В Ормузском проливе подорвались 2 танкера 08:45 (UTC+04), В мире 625
В Саудовской Аравии сбили несколько беспилотников 08:37 (UTC+04), В мире 593
В Иране опрокинулся пассажирский автобус - много погибших и раненых 08:25 (UTC+04), В мире 625
В ООН потребовали от Ирана компенсацию 08:12 (UTC+04), В мире 718
Европа заинтересована в Азербайджане, и саммит в Дублине это доказал - ВЗГЛЯД из США 08:00 (UTC+04), Политика 4 228
Какие сейчас цены на рыбных рынках в Азербайджане? - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), Общество 796
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Некоторые здания в Баку останутся без отопления - ВИДЕО 07:19 (UTC+04), Общество 915
В Баку машину выставили на продажу без ведома владельца - ВИДЕО 07:07 (UTC+04), Общество 637
День будет напряженным - гороскоп на 15 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 748
Италия оштрафовала Meta на сотни млн евро 04:58 (UTC+04), Наука и технологии 652
Мерц обратился к Трампу с просьбой насчет Путина 03:45 (UTC+04), В мире 941
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний - ВИДЕО 02:31 (UTC+04), В мире 1 010
Макрон призвал Европу определиться 01:17 (UTC+04), В мире 1 015
В Баку 17-летняя студентка найдена мертвой в общежитии 00:45 (UTC+04), Общество 943
США могут вывести из Европы тысячи военнослужащих 00:19 (UTC+04), В мире 1 041
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 провела ряд встреч - ФОТО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 6 828
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии на тему «Женщины и климатические инвестиции: расширение возможностей женщин-лидеров в тюркском мире вносить вклад в климатическую деятельность» - ФОТО 14 ноября 23:55 (UTC+04), Официальная хроника 6 815
Теракт в Дамаске 14 ноября 23:49 (UTC+04), В мире 1 098
Во Франции задержали более 120 человек - ВИДЕО 14 ноября 23:35 (UTC+04), В мире 1 089
Год трёх документов: Президент Ильхам Алиев переформатирует отношения с Западом 14 ноября 23:10 (UTC+04), Политика 9 501
Əsl dost: Bütün dünya ondan danışır 14 ноября 23:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 120
В США назвали причину масштабного нарушения авиасообщения 14 ноября 22:50 (UTC+04), В мире 1 153
В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости - ФОТО 14 ноября 22:23 (UTC+04), Экология 678
Человек из «154» 14 ноября 22:10 (UTC+04), Общество 6 012
Дублинский самообман Армении: архивы не горят - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 14 ноября 22:00 (UTC+04), Политика 5 234
Баку и Гянджа создают единое пространство театрального творчества - ФОТО 14 ноября 21:50 (UTC+04), Культура 715
Меч, кисть и верный скакун: чем запомнилась уникальная выставка в Баку - ФОТО 14 ноября 21:42 (UTC+04), Культура 697
Арестован адвокат дочери Рамиза Мехтиева - ФОТО 14 ноября 21:34 (UTC+04), Общество 954
Balıq bazarında bahalaşma var - VİDEO 14 ноября 21:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 171
Трамп заявил о катастрофе из-за властей Калифорнии 14 ноября 20:57 (UTC+04), В мире 1 220
Более 100 тыс. человек вышли на улицы по всей Франции 14 ноября 20:45 (UTC+04), В мире 1 193
В Баку парень шантажировал студентов ИИ-фейками 14 ноября 20:18 (UTC+04), Общество 905
Три недели до ненависти: как подростков Европы превращают в экстремистов - АНАЛИЗ от Baku Network 14 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 6 155
Вспышка птичьего гриппа в европейской стране 14 ноября 19:43 (UTC+04), В мире 1 252
Маск поддержал уволенного главу Nvidia 14 ноября 19:26 (UTC+04), Наука и технологии 726
Названа дата встречи Си Цзиньпина, Путина и Трампа 14 ноября 19:11 (UTC+04), В мире 1 289
Счетная палата о риске неполного привлечения внешних кредитов в 2027 году 14 ноября 18:58 (UTC+04), Экономика 1 739
Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсацию 14 ноября 18:53 (UTC+04), В мире 1 272
Дорожная полиция обратилась к водителям 14 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 889
Трамп заявил о победе США в войне с Ираном 14 ноября 18:44 (UTC+04), В мире 1 341
В Азербайджане пересмотрели прогнозы доходов и расходов госбюджета на следующий год 14 ноября 18:39 (UTC+04), Экономика 1 268
В США подсчитали расходы на войну с Ираном 14 ноября 18:35 (UTC+04), В мире 1 307
Из разрушителей в защитники: лицемерие по-армянски 14 ноября 18:33 (UTC+04), Политика 5 979
Прогноз погоды в Азербайджане на 15 ноября 14 ноября 18:30 (UTC+04), Общество
КСИР сообщил о перехвате американского беспилотника 14 ноября 18:13 (UTC+04), В мире 1 252
В Париже проходит масштабная акция протеста - ВИДЕО 14 ноября 18:03 (UTC+04), В мире 1 274
Вынесен приговор по делу об убийстве в Мехдиабаде 14 ноября 17:51 (UTC+04), Общество 736
Сенсационная победа азербайджанского бойца в Таиланде - ВИДЕО 14 ноября 17:35 (UTC+04), Спорт 814
Задержан мужчина, совершивший грабеж в пассажирском автобусе 14 ноября 17:26 (UTC+04), Общество 815
Развод экс-главы Nvidia может стать самым дорогим в истории 14 ноября 17:19 (UTC+04), В мире 1 389
Мирная повестка Баку и Еревана расширяется на вопросы трансграничных рек - ОБЗОР от Azernews 14 ноября 17:10 (UTC+04), Политика 6 800
Названо крупнейшее направление расходов госбюджета Азербайджана в 2027 году 14 ноября 17:03 (UTC+04), Экономика 1 352
В Баку определились первые шесть чемпионов по дзюдо - ФОТО 14 ноября 16:44 (UTC+04), Спорт 5 575
Раскрыт объем поставок азербайджанского газа в Сирию за девять месяцев 14 ноября 16:39 (UTC+04), Экономика 1 373
В Баку задержан мужчина, укравший 6 тысяч манатов 14 ноября 16:20 (UTC+04), Общество 762
Макрон хочет помочь Венгеру составить конкуренцию Инфантино 14 ноября 15:58 (UTC+04), Спорт 698
Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar - FOTOREPORTAJ 14 ноября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 1 220
Счетная палата предложила усовершенствовать законодательство о внебюджетных доходах 14 ноября 15:39 (UTC+04), Экономика 1 341
Три дзюдоиста Азербайджана завершили выступления на Гран-при Загреба - ОБНОВЛЕНО 14 ноября 15:13 (UTC+04), Спорт 853
В Porsche упрекнули Tesla в увлечении спецэффектами 14 ноября 15:07 (UTC+04), Автоновости 689
Microsoft устранила причину масштабного сбоя своих сервисов 14 ноября 14:51 (UTC+04), Наука и технологии 700
"МЮ" заинтересован в трансфере Винисиуса 14 ноября 14:35 (UTC+04), Спорт 729
Армянские болельщики продолжают провокации – УЕФА снова промолчит? 14 ноября 14:20 (UTC+04), Политика 7 866
НПЗ STAR увеличил производство большинства нефтепродуктов 14 ноября 14:07 (UTC+04), Экономика 1 421
Ermənistan COP34-ə ev sahibliyi etmək istəyir 14 ноября 14:07 (UTC+04), Azərbaycanca 1 138
7050 manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanıldı 14 ноября 14:00 (UTC+04), AzeriStar 737
Иран намерен усилить разведку нефтегазовых месторождений на Каспии 14 ноября 13:46 (UTC+04), В мире 1 446
В Азербайджане начинается отопительный сезон 14 ноября 13:37 (UTC+04), Общество 1 842
Пашинян о перспективах мира с Азербайджаном 14 ноября 13:24 (UTC+04), Политика 1 600
Счетная палата Азербайджана выделила три дополнительных фискальных риска для госфинансов 14 ноября 13:19 (UTC+04), Экономика 1 399
Азербайджан стал вторым крупнейшим поставщиком газа в Турцию 14 ноября 13:15 (UTC+04), Экономика 1 404
Азербайджан показал лучший результат на юношеской Олимпиаде за последние 12 лет – ОБЗОР 14 ноября 13:06 (UTC+04), Спорт 1 212
Пашинян сделал заявление об открытии границы с Турцией 14 ноября 13:02 (UTC+04), В мире 1 555
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 14 ноября 12:56 (UTC+04), Общество 940
В Армении планируют упразднить должность секретаря Совбеза 14 ноября 12:50 (UTC+04), В мире 1 402
Счетная палата Азербайджана оценила риски исполнения прогноза таможенных доходов 14 ноября 12:46 (UTC+04), Экономика 1 428
Голоса лишили, но в гости зовут 14 ноября 12:40 (UTC+04), Политика 10 351
Китай и США обсудили снижение торговых пошлин 14 ноября 12:20 (UTC+04), В мире 1 426
В соцсетях в Европе появился очень странный тренд - ВИДЕО 14 ноября 12:15 (UTC+04), Это интересно 1 253
Рост инвестиций в Азербайджане обеспечили нефтегазовый и горнодобывающий секторы 14 ноября 12:13 (UTC+04), Экономика 1 439
Стали известны имена погибших в тяжелом ДТП в Физули 14 ноября 12:07 (UTC+04), Общество 829
МЭА обнародовало новые данные по нефтедобыче в Азербайджане 14 ноября 11:49 (UTC+04), Экономика 1 475
В Азербайджане обновят профессиональные стандарты в 84 направлениях 14 ноября 11:41 (UTC+04), Общество 737
Салах стал лучшим бомбардиром в истории сборной Египта 14 ноября 11:30 (UTC+04), Спорт 767
Инвестиции в основной капитал Азербайджана существенно выросли 14 ноября 11:23 (UTC+04), Экономика 1 442
Делегация Азербайджана впервые приняла участие в саммите AMERIPOL - ФОТО - ВИДЕО 14 ноября 11:15 (UTC+04), Политика 13 164
МЧС обратилось к населению 14 ноября 11:13 (UTC+04), Общество 2 144
Встречи с молодыми солдатами временно приостановлены 14 ноября 11:08 (UTC+04), Общество 8 841
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 14 ноября 11:00 (UTC+04), Туризм
Bakının bu ərazisində dəmir yolu xətti bərpası üçün ev və obyektlər sökülür - VİDEO 14 ноября 10:48 (UTC+04), Azərbaycanca 1 526
ЕБРР раскрыл объем инвестиций в экономику Азербайджана 14 ноября 10:47 (UTC+04), Экономика 1 471
Азербайджанская нефть выросла в цене 14 ноября 10:29 (UTC+04), Экономика 1 548
Крупное ДТП в Физули - есть погибшие - ФОТО 14 ноября 10:20 (UTC+04), Общество 804
Sənədsiz evlərə qaz, su, işıq bu hallarda çəkilə bilər 14 ноября 10:13 (UTC+04), Azərbaycanca 1 514
Çətinliklər geridə qalır - Bəxti gətirəcək 5 BÜRC 14 ноября 10:08 (UTC+04), Azərbaycanca 1 526
Mercedes-Benz научит автомобили самостоятельно стартовать со светофора 14 ноября 10:05 (UTC+04), Автоновости 716
Золото и серебро подорожали на мировом рынке 14 ноября 10:01 (UTC+04), Экономика 1 494
Что дадут гражданам поправки в Налоговый кодекс? - о новых льготах в Азербайджане 14 ноября 09:50 (UTC+04), Экономика 10 874
Азербайджан готовится к вступлению в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО - ФОТО 14 ноября 09:43 (UTC+04), Туризм 12 898
Больше кредитов для частных предприятий в энергосекторе в Азербайджане 14 ноября 09:38 (UTC+04), Экономика 1 521
Azərbaycanda bu il 116 uşaq övladlığa verilib 14 ноября 09:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 461
Рубио назвал главное условие победы США в конфликте с Ираном 14 ноября 09:26 (UTC+04), В мире 1 639
В Ормузском проливе на мине подорвался еще один танкер 14 ноября 09:21 (UTC+04), В мире 1 568
В Аргентине произошел мощный взрыв: есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО 14 ноября 09:18 (UTC+04), В мире 1 571
В США сняты ограничения на вылеты самолетов 14 ноября 09:13 (UTC+04), В мире 1 560
Официальные курсы валют в Азербайджане 14 ноября 09:05 (UTC+04), Экономика
Формула-1 столкнулась с проблемой 14 ноября 08:55 (UTC+04), Спорт 811
Трамп, Путин и Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу 14 ноября 08:43 (UTC+04), В мире 1 629
В США танкер столкнулся с круизным судном 14 ноября 08:31 (UTC+04), В мире 1 578
В Турции произошло землетрясение 14 ноября 08:18 (UTC+04), В мире 1 613
Tesla выпустила новый Cybertruck, но есть нюанс - ВИДЕО 14 ноября 08:13 (UTC+04), Автоновости 761
Армянство продолжает играть роль «жертвы» - но получается все хуже 14 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 10 935
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 14 ноября 07:31 (UTC+04), Общество
В Сумгайыте начался снос аварийных зданий - ВИДЕО 14 ноября 06:26 (UTC+04), Общество 845
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 14 ноября 05:15 (UTC+04), Общество
Испания настаивает на проведении финала ЧМ-2030 14 ноября 04:24 (UTC+04), Спорт 863
Раскрыто значение оранжевого сигнала на компьютере 14 ноября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 863
Опровергнут популярный миф о гипертонии 14 ноября 02:28 (UTC+04), Медицина 954
Лейла Алиева посетила совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и турецкого Фонда «Ноль отходов» на COP31 и провела встречи с рядом экспертов - ФОТО 14 ноября 02:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 391
В Баку после массовой драки в кафе задержаны несколько человек - ОБНОВЛЕНО 14 ноября 01:52 (UTC+04), Общество 1 177
Тысячи авиарейсов были задержаны или отменены в США 14 ноября 01:47 (UTC+04), В мире 1 982
Гороскоп на 14 ноября - Новые возможности и вызовы! 14 ноября 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 140
Робопсы уничтожили штурмом банду преступников в Гаити - ВИДЕО 14 ноября 00:48 (UTC+04), В мире 2 002
Подсчитаны предстоящие траты человечества на искусственный интеллект 14 ноября 00:30 (UTC+04), Это интересно 868
Nvidia опровергла данные о переговорах с кандидатами на пост гендиректора 14 ноября 00:11 (UTC+04), В мире 1 958
ДТП в Шамахы, пострадал ребенок 13 ноября 23:58 (UTC+04), Общество 895
Азербайджан обыграл Лихтенштейн в Лиге наций - ВИДЕО 13 ноября 23:45 (UTC+04), Спорт 1 026
Мамедалиева завоевала "бронзу" Гран-при Загреба 13 ноября 23:39 (UTC+04), Спорт 856
Дублинский саммит как индикатор влияния и востребованности Президента Ильхама Алиева в Европе 13 ноября 23:28 (UTC+04), Политика 5 525
Историческая важность Дублинской декларации: суть внешнеполитической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 13 ноября 23:23 (UTC+04), Политика 5 569
В Билясуваре столкнулись мотоцикл и грузовик, есть погибший 13 ноября 23:16 (UTC+04), Общество 903
США приступают к испытанию систем вооружений нового бомбардировщика B-21 13 ноября 23:07 (UTC+04), В мире 1 927
Месси сыграет в специальном матче в Аргентине 13 ноября 22:55 (UTC+04), Спорт 804
Более 350 человек задержали за торговлю в даркнете 13 ноября 22:39 (UTC+04), В мире 1 977
Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPP 13 ноября 22:18 (UTC+04), В мире 1 961
В США разрешили изъять украденные у Binance 1,2 млрд долларов 13 ноября 22:05 (UTC+04), В мире 1 986
Лейла Алиева в рамках COP31 приняла участие в дискуссиях об экологических проблемах Каспийского моря - ФОТО 13 ноября 21:57 (UTC+04), Официальная хроника 6 406
Смертельный наезд на пешехода в Баку попал на ВИДЕО 13 ноября 21:54 (UTC+04), Общество 1 039
В Стамбуле состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана - ФОТО 13 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 873
Турция и Катар подписали пять соглашений о сотрудничестве 13 ноября 21:45 (UTC+04), В мире 1 950
В Баку представлена традиционная культура казахов - ФОТО 13 ноября 21:38 (UTC+04), Культура 887
Карапетян попал в двойной капкан 13 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 5 662
НАТО проведет встречу глав МИД в Брюсселе 13 ноября 21:25 (UTC+04), В мире 1 972
Азербайджан укрепляет деловые связи с компаниями Вьетнама - ФОТО 13 ноября 21:14 (UTC+04), Экономика 2 065
В Баку школьник обокрал супермаркет и купил донер 13 ноября 21:05 (UTC+04), Общество 1 042
Сборная Азербайджана понесла потерю перед матчем с Лихтенштейном 13 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 844
Гирканские леса - миллионолетнее чудо природы - ФОТО - ВИДЕО 13 ноября 20:52 (UTC+04), Общество 942
Обновление Windows 11 оставило компьютеры без важного исправления 13 ноября 20:44 (UTC+04), Наука и технологии 830
В Баку задержали мужчину за шантаж студентов фейковыми фото - ВИДЕО 13 ноября 20:38 (UTC+04), Общество 992
Вклад Азербайджана в глобальную энергобезопасность еще больше возрастет - Питер Тейс 13 ноября 20:32 (UTC+04), Политика 2 617
Интерес инвесторов к облигациям Банка ABB сохраняется: объем заявок по двум выпускам превысил 22 миллиона манатов (R) 13 ноября 20:29 (UTC+04), Экономика 2 218
В Баку продемонстрированы богатые традиции эпох барокко и классицизма - ФОТО 13 ноября 20:20 (UTC+04), Культура 880
В США заявили об «обнадеживающем прогрессе» в переговорах по Украине 13 ноября 20:09 (UTC+04), В мире 1 986
Азербайджан расширяет стратегическое партнерство с европейскими странами — Сахиль Керимли 13 ноября 20:02 (UTC+04), Политика 2 021
TRIPP становится важным элементом региональной интеграции - мирный план Азербайджана работает 13 ноября 19:59 (UTC+04), Политика 4 082
Азербайджан отправит семь боксеров на чемпионат Европы U23 13 ноября 19:47 (UTC+04), Спорт 761
Наводнения продолжают затапливать северо-запад Италии - ВИДЕО 13 ноября 19:37 (UTC+04), В мире 2 043
Укрепление позиций Азербайджана в архитектуре безопасности и энергетики Европы - Итоги визита Президента Ильхама Алиева в Дублин 13 ноября 19:29 (UTC+04), Политика 6 853
Звезды азербайджанского кино в Лачине - ФОТО 13 ноября 19:15 (UTC+04), Культура 826
Mercedes-Benz сделал заявление 13 ноября 19:01 (UTC+04), Автоновости 798
В Париже ожидают до 60 тысяч протестующих в эту субботу 13 ноября 18:49 (UTC+04), В мире 2 001
В Баку состоится гала-вечер фильма "Son Yemek" с участием Озджана Дениза - ВИДЕО 13 ноября 18:37 (UTC+04), Шоу-бизнес 846
Bir sıra məhsulların idxalına gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişdirilir 13 ноября 18:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 992
Армянский пинг-понг 13 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 7 549
Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Ирландию - ФОТО - ВИДЕО 13 ноября 18:25 (UTC+04), Официальная хроника 830
Азербайджанское ковровое искусство представили на выставке в Софии - ФОТО 13 ноября 18:19 (UTC+04), Культура 816
Расходы ЕС на американский газ взлетели до максимума 13 ноября 18:12 (UTC+04), В мире 2 000
Объявлены даты и повестка очередных заседаний Милли Меджлиса 13 ноября 18:07 (UTC+04), Политика 1 958
Экс-футболист "Нефтчи" продолжит карьеру в Бразилии 13 ноября 18:02 (UTC+04), Спорт 746
Встречи Президента Ильхама Алиева в Дублине еще раз продемонстрировали растущую роль Азербайджана – Азер Гараев 13 ноября 17:58 (UTC+04), Политика 2 220
В Товузе беременную женщину ранили ножом, есть задержанный 13 ноября 17:49 (UTC+04), Общество 815
В Казахстане горящий газовый баллон отлетел во двор жилого дома - ВИДЕО 13 ноября 17:45 (UTC+04), В мире 2 045
Курьезный момент на ЕПС с участием Макрона - ФОТО 13 ноября 17:37 (UTC+04), В мире 2 113
Стало известно, сколько стран затронул сбой в работе Microsoft 13 ноября 17:32 (UTC+04), Наука и технологии 780
"Kabinetimə gəlib ağlayırlar" - Firəngiz Əlizadə 13 ноября 17:28 (UTC+04), Azərbaycanca 2 038
Еще новости