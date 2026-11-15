Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Франции, есть задержанные - ВИДЕО

Десятки тысяч человек вышли на улицы городов Франции в субботу, 14 ноября, протестуя против роста стоимости жизни и ухудшения работы государственных служб.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Deutsche Welle, по данным Министерства внутренних дел Франции, в акциях приняли участие около 106 тысяч человек, в том числе 24 тысячи в Париже. В предыдущую субботу на демонстрации по всей стране вышли около 146 тысяч человек.

По информации МВД, полиция задержала 219 человек по всей стране.

Несмотря на то что акции в основном проходили мирно, в Париже, Бордо и Нанте полиция применила слезоточивый газ. В частности, это произошло после того, как некоторые участники демонстраций начали запускать фейерверки.

Массовые протесты продолжаются во Франции уже более месяца. Акции, начавшиеся в сентябре с выступлений студентов против нехватки преподавателей и плохого состояния учебных заведений, постепенно переросли в широкое общественное движение.

Причинами недовольства стали рост стоимости жизни, проблемы в работе государственных служб и жестокость полиции.

В середине октября протесты достигли особого размаха: по всей стране на улицы вышли около 565 тысяч человек. В нескольких городах демонстрации сопровождались беспорядками, грабежами и столкновениями с полицией.

На фоне продолжающихся волнений рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона опустился до самого низкого уровня с момента его прихода к власти в 2017 году, свидетельствуют последние опросы.

Возможности французского правительства удовлетворить требования протестующих ограничены высоким уровнем государственного долга.