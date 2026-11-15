Три торговых судна подверглись атакам БПЛА у берегов Румынии

Три торговых судна подверглись атакам беспилотников 13 и 14 ноября у черноморского побережья Румынии. В результате инцидентов одно судно получило повреждения, а на двух других возникли пожары.

Как передает Day.Az, об этом сообщил румынский телеканал Digi24.

Первый инцидент произошел вечером 13 ноября около 21:40 по местному времени. Беспилотник атаковал судно Larissa 1 под флагом Палау, находившееся примерно в 12 километрах от побережья Румынии, вблизи населенного пункта Сфынту-Георге. Судно следовало в румынский порт Сулина, а его конечным пунктом назначения была Украина.

В результате удара был поврежден грузовой кран. По данным издания HotNews, капитан судна сообщил, что никто из членов экипажа не пострадал, возгорания также не произошло.

14 ноября министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря подтвердил факт инцидента и сообщил о начале расследования. По его словам, власти следят за активностью беспилотников вблизи румынской территории. В частности, 13 ноября в уезде Тулча как минимум дважды объявлялась воздушная тревога. При этом происхождение БПЛА, атаковавшего судно, установить пока не удалось.

Еще два инцидента произошли вечером 14 ноября. Как сообщает агентство News.ro со ссылкой на Министерство обороны Румынии, атаке подверглись греческий танкер Evia Petrol V и сухогруз Marsol.

Первое судно было атаковано около 21:10 по местному времени в четырех морских милях к востоку-юго-востоку от порта Сулина. Примерно через 35 минут беспилотник ударил по сухогрузу Marsol в районе Сулинского канала. На обоих судах вспыхнули пожары, однако экипажам удалось самостоятельно ликвидировать возгорания.

В результате всех трех инцидентов погибших и пострадавших нет.

Кроме того, Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении воздушной цели к востоку от острова Змеиный. В связи с этим в воздух подняли два истребителя F-16, а жителей уезда Тулча предупредили об угрозе атаки беспилотников.

Эти происшествия стали продолжением серии атак на торговые суда в Черном море. Так, 28 октября беспилотники атаковали судно, направлявшееся в Констанцу, в территориальных водах Болгарии. Еще один инцидент произошел 23 октября вблизи Констанцы: тогда погиб один моряк, еще трое числились пропавшими без вести.