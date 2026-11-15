В Иране предупредили США о последствиях новой войны

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран не намерен оставаться в состоянии "ни войны, ни мира".

Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, об этом он сообщил, комментируя перспективы переговоров с США.

"Для нас совершенно не имеет значения, хотят ли США вести переговоры или воевать. Если американцы примут семь условий, выдвинутых Ираном, путь к соглашению будет открыт. Однако если США на этот раз совершат ошибку, географию боевых действий будут определять не их желания и воля, а сила и воля Вооруженных сил Ирана. Мы не останемся в состоянии "ни войны, ни мира". Горькие последствия новой войны затронут многих", - отметил Галибаф.