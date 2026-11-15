https://news.day.az/world/1874483.html Удары по американским военным базам носят оборонительный характер - МИД Ирана Удары Тегерана по соседним странам основаны на статье 51 Устава ООН. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Исмаил Багаи на пресс-конференции.

Удары по американским военным базам носят оборонительный характер - МИД Ирана

В мире, 15 ноября 2026 13:28 (UTC +04:00) 295
Удары по американским военным базам носят оборонительный характер

Удары Тегерана по соседним странам основаны на статье 51 Устава ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Исмаил Багаи на пресс-конференции.

По его словам, действия Ирана носят исключительно оборонительный характер, а целями ударов становятся только американские военные базы, используемые для нанесения ударов по Ирану.

Багаи также обвинил страны Персидского залива в оказании логистической поддержки военным операциям США против Ирана и предоставлении возможности запускать ракеты, беспилотники и самолеты с расположенных на их территории баз. Представитель МИД отметил, что у Тегерана имеются доказательства этих действий и что данный вопрос будет находиться под пристальным контролем по дипломатическим каналам.

Коснувшись ядерной проблематики, представитель иранского внешнеполитического ведомства категорически заявил, что Тегеран не ведет с Вашингтоном никаких переговоров о прекращении или сокращении обогащения урана.

"Нет, сейчас мы даже не находимся на том этапе. За это время у нас не было никаких обсуждений деталей, касающихся ядерной проблематики", - подчеркнул он.

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