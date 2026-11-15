Удары по американским военным базам носят оборонительный характер - МИД Ирана

Удары Тегерана по соседним странам основаны на статье 51 Устава ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Исмаил Багаи на пресс-конференции.

По его словам, действия Ирана носят исключительно оборонительный характер, а целями ударов становятся только американские военные базы, используемые для нанесения ударов по Ирану.

Багаи также обвинил страны Персидского залива в оказании логистической поддержки военным операциям США против Ирана и предоставлении возможности запускать ракеты, беспилотники и самолеты с расположенных на их территории баз. Представитель МИД отметил, что у Тегерана имеются доказательства этих действий и что данный вопрос будет находиться под пристальным контролем по дипломатическим каналам.

Коснувшись ядерной проблематики, представитель иранского внешнеполитического ведомства категорически заявил, что Тегеран не ведет с Вашингтоном никаких переговоров о прекращении или сокращении обогащения урана.

"Нет, сейчас мы даже не находимся на том этапе. За это время у нас не было никаких обсуждений деталей, касающихся ядерной проблематики", - подчеркнул он.