https://news.day.az/world/1874481.html Во Франции ввели временный запрет на продажу пиротехники Франция ввела запрет на продажу фейерверков и пиротехнических изделий до 27 ноября на фоне беспорядков и нападений на сотрудников полиции. Как передает Day.Az, соответствующий декрет был опубликован 15 ноября в официальном вестнике страны.

Во Франции ввели временный запрет на продажу пиротехники

В мире, 15 ноября 2026 12:58 (UTC +04:00) 366
Во Франции ввели временный запрет на продажу пиротехники

Франция ввела запрет на продажу фейерверков и пиротехнических изделий до 27 ноября на фоне беспорядков и нападений на сотрудников полиции.

Как передает Day.Az, соответствующий декрет был опубликован 15 ноября в официальном вестнике страны.

Ограничение распространяется на пиротехнические изделия категорий F2 и F3, которые ранее могли свободно приобретать совершеннолетние граждане. Изделия категории F4 по-прежнему доступны только профессиональным пиротехникам. Их приобретение и ранее требовало специального разрешения, а использование на улицах было запрещено.

"Эти устройства [F2 и F3] больше не служат для праздника, ими наносят ранения", - говорится в документе.

Представитель французского правительства подчеркнул, что право на проведение манифестаций гарантировано, однако это не дает права причинять вред окружающим.

По его словам, участники протестов используют пиротехнику в качестве оружия против полицейских и жандармов. При этом от таких изделий пострадали не только сотрудники правоохранительных органов, но и работники учебных заведений, а также учащиеся.

Так, в начале ноября в департаменте Валь-д'Уаз травмы получили учительница, помощник по воспитательной работе, директор лицея и еще один сотрудник.

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