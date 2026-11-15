https://news.day.az/economy/1874474.html Обнародованы последние цены на золото и серебро На товарной бирже COMEX в Нью-Йорке стоимость тройской унции золота выросла на 1 доллар и составила 3 886,3 доллара. Как передает Day.Az, цена на серебро, напротив, снизилась на 0,94 доллара - до 49,12 доллара за унцию.

Обнародованы последние цены на золото и серебро

Экономика, 15 ноября 2026 11:59 (UTC +04:00) 264
Обнародованы последние цены на золото и серебро

На товарной бирже COMEX в Нью-Йорке стоимость тройской унции золота выросла на 1 доллар и составила 3 886,3 доллара.

Как передает Day.Az, цена на серебро, напротив, снизилась на 0,94 доллара - до 49,12 доллара за унцию.

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