https://news.day.az/economy/1874474.html

Обнародованы последние цены на золото и серебро

На товарной бирже COMEX в Нью-Йорке стоимость тройской унции золота выросла на 1 доллар и составила 3 886,3 доллара. Как передает Day.Az, цена на серебро, напротив, снизилась на 0,94 доллара - до 49,12 доллара за унцию.