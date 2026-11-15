https://news.day.az/economy/1874473.html

Цена на нефть изменилась разнонаправленно

На мировых биржах цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику. Как передает Day.Az, стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,02 доллара и составила 95,84 доллара. В то же время на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена барреля нефти марки Light снизилась на 0,18 доллара - до 88,56 доллара.