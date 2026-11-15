https://news.day.az/economy/1874473.html Цена на нефть изменилась разнонаправленно На мировых биржах цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику. Как передает Day.Az, стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,02 доллара и составила 95,84 доллара. В то же время на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена барреля нефти марки Light снизилась на 0,18 доллара - до 88,56 доллара.
Цена на нефть изменилась разнонаправленно
На мировых биржах цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику.
Как передает Day.Az, стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,02 доллара и составила 95,84 доллара.
В то же время на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена барреля нефти марки Light снизилась на 0,18 доллара - до 88,56 доллара.
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