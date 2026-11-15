Израиль подтвердил гибель высокопоставленного командира ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общая служба безопасности страны (Шабак) подтвердили ликвидацию командира бригады "Рафах" военного крыла ХАМАС Самира Махмуда Хасана Абу Юниса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Haaretz, об этом сообщили израильские силовые ведомства.

Согласно их заявлению, удар беспилотников был нанесен в ночь с пятницы на субботу по району Аль-Маваси, расположенному к западу от Хан-Юниса на юге сектора Газа.

Абу Юнис занимал должность командира бригады около двух месяцев. Он сменил Наиля Абу Обейда, ликвидированного 15 сентября. До назначения Абу Юнис занимал несколько высоких постов в бригаде, в том числе был заместителем командира и командиром батальона "Тель-Султан".