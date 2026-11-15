Бахрейн перехватил несколько целей во время атаки Ирана

Системы противовоздушной обороны Бахрейна отразили атаку со стороны Ирана, перехватив и уничтожив несколько воздушных целей.

Как сообщает Главное командование Сил обороны Бахрейна, средства ПВО нейтрализовали иранские воздушные объекты до того, как они смогли поразить намеченные цели, передает Day.Az.

Отметим, что утром 15 ноября Министерство внутренних дел Бахрейна дважды предупредило население о возможной угрозе на территории королевства и призвало граждан укрыться в безопасных местах.