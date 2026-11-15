Meta получила крупный штраф

Власти Италии оштрафовали компанию Meta на 805 млн евро из-за нарушения правил доступа к личным фотографиям и видеозаписям пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ANSA, речь идет о функции "Получать подсказки из галереи" в приложении Facebook для Android. Она предлагала пользователям фотографии и видео из галереи смартфона в качестве идей для публикаций.

Отмечается, что компания не запрашивала отдельного согласия на доступ к галерее, ограничиваясь общим разрешением на использование приложения. При этом функция доступа к фотографиям и видео была включена по умолчанию, поэтому пользователям приходилось самостоятельно отключать ее.

Согласно решению итальянских властей, теперь Meta должна получать отдельное согласие пользователей на использование этой функции, разъяснять принцип ее работы и отключить ее по умолчанию.