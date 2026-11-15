Лига наций УЕФА: Франция сыграет с Турцией, Испания примет Англию

Сегодня, 15 ноября, стартует шестой тур группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в лигах A и C состоятся восемь встреч. Наибольший интерес представляют противостояния Франции и Турции, Испании и Англии, а также Бельгии и Италии.

В первой группе лиги A сразу три сборные продолжают борьбу за лидирующие позиции. Италия и Франция набрали по 10 очков, а Бельгия отстает от них всего на один балл. Турция, не имеющая очков, замыкает таблицу.

В третьей группе Испания с 15 очками занимает первое место, опережая Англию на три балла. Хорватия набрала три очка, а Чехия пока не открыла счет набранным баллам.

Расписание матчей 15 ноября (время бакинское):

Лига A

Группа 1

23:45. Франция - Турция

23:45. Бельгия - Италия

Турнирное положение: Италия - 10 очков, Франция - 10, Бельгия - 9, Турция - 0.

Группа 3

23:45. Хорватия - Чехия

23:45. Испания - Англия

Турнирное положение: Испания - 15, Англия - 12, Хорватия - 3, Чехия - 0.

Лига C

Группа 1

21:00. Финляндия - Сан-Марино

21:00. Беларусь - Албания

Турнирное положение: Албания - 12, Беларусь - 10, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0.

Группа 2

18:00. Латвия - Армения

18:00. Кипр - Черногория

Турнирное положение: Черногория - 13, Кипр - 8, Армения - 5, Латвия - 1.

Таким образом, центральными событиями игрового дня станут матчи в лиге A, где определится итоговая расстановка сил в двух группах.