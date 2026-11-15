https://news.day.az/world/1874507.html Компания ASELSAN совершила исторический прорыв - ВИДЕО Компания ASELSAN продемонстрировала возможности электромагнитной системы оружия EJDERHA, которая обезвредила 51 беспилотник за считанные секунды. Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях. На кадрах показана работа системы по нейтрализации беспилотников.
Компания ASELSAN совершила исторический прорыв - ВИДЕО
Компания ASELSAN продемонстрировала возможности электромагнитной системы оружия EJDERHA, которая обезвредила 51 беспилотник за считанные секунды.
Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях.
На кадрах показана работа системы по нейтрализации беспилотников.
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