В Иордании вынесли приговор участникам нападения на церковь

Суд государственной безопасности Иордании приговорил троих участников теракта в православной церкви в провинции Эль-Карак к смертной казни.

Как передает Day.Az со ссылкой на иорданское информационное агентство Petra, нападение произошло 23 октября. Суд признал обвиняемых виновными по девяти эпизодам террористической деятельности, повлекшей гибель людей. В их числе - совершение терактов с применением оружия и боеприпасов, сговор с целью организации вооруженных нападений и пропаганда идей террористической группировки.

Кроме того, один из осужденных признан виновным в предоставлении средств для финансирования террористической деятельности.

Приговор может быть обжалован. В соответствии с законодательством Иордании, он также подлежит обязательному рассмотрению Кассационным судом.

Напомним, что 23 октября трое нападавших открыли огонь по православной церкви Святого Георгия в районе Хаммуд провинции Эль-Карак. Стрельба произошла во время похоронной церемонии. В результате нападения девять человек погибли, еще 34 получили ранения.

После атаки нападавшие скрылись, однако позднее были задержаны силами безопасности Иордании.