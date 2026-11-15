Кварацхелия сменит футбол на стриминг на ближайшие полгода

Грузинский полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия объявил о намерении заняться стримингом на время вынужденного перерыва в футбольной карьере.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 25-летний футболист во время прямой трансляции на одной из онлайн-платформ заявил, что в ближайшие шесть месяцев планирует попробовать себя в роли стримера.

Такое решение связано с серьезной травмой крестообразных связок, из-за которой грузинский вингер выбыл из строя на продолжительный срок.

Пока Кварацхелия проходит восстановление, он намерен уделять больше времени онлайн-трансляциям и общению с аудиторией.

Напомним, что грузинский футболист выступает за "ПСЖ" с января 2025 года. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 140 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кварацхелия провел семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Отметим также, что по итогам голосования за "Золотой мяч" 2026 года грузинский футболист занял шестое место.