https://news.day.az/sport/1874498.html Кварацхелия сменит футбол на стриминг на ближайшие полгода Грузинский полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия объявил о намерении заняться стримингом на время вынужденного перерыва в футбольной карьере.

Кварацхелия сменит футбол на стриминг на ближайшие полгода

Спорт, 15 ноября 2026 14:58 (UTC +04:00) 281
Кварацхелия сменит футбол на стриминг на ближайшие полгода

Грузинский полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия объявил о намерении заняться стримингом на время вынужденного перерыва в футбольной карьере.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 25-летний футболист во время прямой трансляции на одной из онлайн-платформ заявил, что в ближайшие шесть месяцев планирует попробовать себя в роли стримера.

Такое решение связано с серьезной травмой крестообразных связок, из-за которой грузинский вингер выбыл из строя на продолжительный срок.

Пока Кварацхелия проходит восстановление, он намерен уделять больше времени онлайн-трансляциям и общению с аудиторией.

Напомним, что грузинский футболист выступает за "ПСЖ" с января 2025 года. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 140 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кварацхелия провел семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Отметим также, что по итогам голосования за "Золотой мяч" 2026 года грузинский футболист занял шестое место.

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