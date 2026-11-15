https://news.day.az/unusual/1874505.html Атмосфера Земли могла повлиять на силу магнитной бури Частицы из верхних слоев земной атмосферы могли усилить магнитную бурю, сопровождавшуюся необычно яркими полярными сияниями. Измерения спутника "Арасэ" показали преобладание ионов земного происхождения в одной из ключевых областей магнитосферы.

Атмосфера Земли могла повлиять на силу магнитной бури

Это интересно, 15 ноября 2026 15:36 (UTC +04:00) 396
Атмосфера Земли могла повлиять на силу магнитной бури

Частицы из верхних слоев земной атмосферы могли усилить магнитную бурю, сопровождавшуюся необычно яркими полярными сияниями. Измерения спутника "Арасэ" показали преобладание ионов земного происхождения в одной из ключевых областей магнитосферы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа исследователей Нагойского университета и их коллег опубликована в Science Advances.

Ученые изучили супербурю мая 2024 года. Тогда несколько солнечных выбросов вызвали сильное возмущение магнитного окружения Земли.

Важную роль в таких событиях играет кольцевой ток - движение заряженных частиц вокруг планеты. Его магнитное поле ослабляет собственное поле Земли в соответствующих областях. Частицы могут поступать как из солнечного ветра, так и из земной ионосферы.

Приборы "Арасэ" позволили определить состав и энергию ионов. В исследованной области во время бури примерно 85% ионов приходилось на кислород из земной ионосферы, тогда как вклад частиц солнечного ветра был небольшим.

Вблизи пика события спутник также зафиксировал локальное ослабление магнитного поля примерно на 40% на высоте около 16 тыс. км. Это измерение относится к конкретной области магнитосферы, а не ко всему магнитному полю планеты.

Авторы предполагают, что тяжелые земные ионы помогли усилить возмущение. Полученные данные показывают: для понимания экстремальной космической погоды важно учитывать не только солнечный выброс, но и реакцию самой земной атмосферы.

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