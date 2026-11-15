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В Ордубаде перевернулся автобус, пострадали 11 человек - ФОТО

В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики перевернулся автобус, есть пострадавшие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Дырныс. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 11 человек. Пострадавшие госпитализированы в больницу Нахчыванской Автономной Республики.