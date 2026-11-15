https://news.day.az/society/1874525.html В Ордубаде перевернулся автобус, пострадали 11 человек - ФОТО В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики перевернулся автобус, есть пострадавшие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Дырныс. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 11 человек. Пострадавшие госпитализированы в больницу Нахчыванской Автономной Республики.
В Ордубаде перевернулся автобус, пострадали 11 человек - ФОТО
В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики перевернулся автобус, есть пострадавшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Дырныс.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали 11 человек. Пострадавшие госпитализированы в больницу Нахчыванской Автономной Республики.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
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