Geely Auto открыла предварительные продажи нового кроссовера Xingyue L Plus - удлиненной версии модели Xingyue L, которая также известна под именем Monjaro. По сравнению с текущим Xingyue L автомобиль стал длиннее на 160 мм, шире на 65 мм, выше на 80 мм, а база выросла на 55 мм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, одновременно была представлена топовая версия Master Collection Edition.

Geely Xingyue L Plus крупнее нынешнего Xingyue L: длина - 4955 мм, ширина - 1960 мм, высота - 1769 мм, колесная база - 2900 мм.

Автомобиль является представителем сегмента больших семейных кроссоверов, а потому займет место на ступень выше обычного Xingyue L.

Hоль базового играет 2-литровый бензиновый агрегат отдачей 290 л.с., с которым максимальная скорость составляет 210 км/ч. Также будет доступен гибрид 2,0T i-HEV.

На рынке КНР новинка будет предлагаться в пяти комплектациях по цене от 157 700 до 199 700 юаней.

В 199 700 юаней оценили версию Master Collection Edition получила рубиновую окраску с серебристой крышей, салон из каштаново-красной кожи.

Кроме того, топовому варианту положены особые легкосплавные диски, эксклюзивный логотип Master Edition на задней стойке и проекционная подсветка.