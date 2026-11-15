https://news.day.az/azerinews/1874511.html Qazaxda yaşayış evinin həyətyanı sahəsində yanğın olub - VİDEO Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Qazax rayonunun Aslanbəyli kəndində fərdi yaşayış evinin həyətyanı sahəsində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Nazirlikdən verilən məlumata görə, dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Qazax Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.
Qazaxda yaşayış evinin həyətyanı sahəsində yanğın olub - VİDEO
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Qazax rayonunun Aslanbəyli kəndində fərdi yaşayış evinin həyətyanı sahəsində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.
Nazirlikdən verilən məlumata görə, dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Qazax Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində ot bağlamaları yığılmış sahədə baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.
Yanğın nəticəsində 13 ton ot bağlamasının 3 tonu yanıb yanıb.
Ot bağlamalarının böyük hissəsi yanğından mühafizə olunub.
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