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В Баку автобус насмерть сбил пешехода

В Баку автобус насмерть сбил пешехода. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в Низаминском районе столицы. Так, водитель автобуса Алийеддин Юсифов, двигаясь по улице Халил Рза Улутюрка, совершил наезд на пешехода Огтая Рзаева. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.