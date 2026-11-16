https://news.day.az/society/1874593.html В Баку автобус насмерть сбил пешехода В Баку автобус насмерть сбил пешехода. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в Низаминском районе столицы. Так, водитель автобуса Алийеддин Юсифов, двигаясь по улице Халил Рза Улутюрка, совершил наезд на пешехода Огтая Рзаева. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
В Баку автобус насмерть сбил пешехода
В Баку автобус насмерть сбил пешехода.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в Низаминском районе столицы.
Так, водитель автобуса Алийеддин Юсифов, двигаясь по улице Халил Рза Улутюрка, совершил наезд на пешехода Огтая Рзаева.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело.
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