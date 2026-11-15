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Роналдиньо проводит свой первый официальный матч за 11 лет

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Милана" Роналдиньо проводит свой первый официальный матч спустя 11 лет после ухода из профессионального футбола. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 46-летний бразилец вышел в стартовом составе "Равенны" на матч итальянской Серии С против "Форли". Игра проходит в эти минуты.