https://news.day.az/sport/1874561.html Роналдиньо проводит свой первый официальный матч за 11 лет Бывший полузащитник "Барселоны" и "Милана" Роналдиньо проводит свой первый официальный матч спустя 11 лет после ухода из профессионального футбола. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 46-летний бразилец вышел в стартовом составе "Равенны" на матч итальянской Серии С против "Форли". Игра проходит в эти минуты.
Роналдиньо проводит свой первый официальный матч за 11 лет
Бывший полузащитник "Барселоны" и "Милана" Роналдиньо проводит свой первый официальный матч спустя 11 лет после ухода из профессионального футбола.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 46-летний бразилец вышел в стартовом составе "Равенны" на матч итальянской Серии С против "Форли".
Игра проходит в эти минуты.
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