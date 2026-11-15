В Дании похитили карты Pokémon на сумму более 150 тысяч долларов

В Дании неизвестные в масках ограбили магазин коллекционных карт Pokémon в торговом центре Lyngby Storcenter, расположенном недалеко от Копенгагена.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, стоимость похищенного превышает 1 млн крон (около 155 тыс. долларов).

По данным полиции, от трех до пяти злоумышленников ворвались в магазин Rogerz, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет. Они разбили стеклянные витрины и похитили ценные коллекционные карты. В одной из витрин находились карты стоимостью до 200 тыс. крон.

После ограбления преступники скрылись на красном автомобиле Mazda. Полиция проводит поисковую операцию и призывает очевидцев сообщать любую информацию о подозреваемых.

В последние годы дорогостоящие карты Pokémon все чаще становятся объектами краж и ограблений. Так, в октябре в Швеции трое человек были осуждены за ограбление семьи, у которой похитили карты стоимостью около 65 тыс. крон.

Отдельные редкие экземпляры Pokémon могут стоить миллионы долларов. В феврале коллекционная карта Pikachu Illustrator, принадлежавшая американскому блогеру Логану Полу, была продана на аукционе за 16 млн долларов.