В Агстафе произошел взрыв боеприпаса, есть погибший и раненый

15 ноября на территории Джейранчоль Агстафинского района произошел взрыв боеприпаса, в результате которого один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры Азербайджана и Агентства по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, инцидент произошел в результате вмешательства в неразорвавшийся боеприпас.

Установлено, что с боеприпасом пытались взаимодействовать 40-летний Расул Ибрагимов, житель села Дямирчиляр Газахского района, и 44-летний Сахиб Амрахов, житель села Даш Салахлы того же района.

В результате взрыва Расул Ибрагимов скончался от полученных травм, Сахиб Амрахов получил ранения.

По факту в прокуратуре Агстафинского района проводится расследование.

В МВД, Генеральной прокуратуре и ANAMA в очередной раз призвали граждан соблюдать правила безопасности, не прикасаться к подозрительным предметам и не пытаться самостоятельно воздействовать на взрывоопасные боеприпасы.