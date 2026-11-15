https://news.day.az/sport/1874528.html В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике - ФОТО 14 ноября в Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике. Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, в соревнованиях приняли участие юные гимнастки, представляющие лянкяранское, ширванское, масаллинское и сабирабадское отделения клуба "Оджаг Спорт", передает Day.Az.

В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике - ФОТО

Спорт, 15 ноября 2026 17:35 (UTC +04:00) 346
В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике

14 ноября в Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, в соревнованиях приняли участие юные гимнастки, представляющие лянкяранское, ширванское, масаллинское и сабирабадское отделения клуба "Оджаг Спорт", передает Day.Az.

В первенстве участвовали спортсменки 2014-2020 годов рождения, которые в соответствии со своими возрастными категориями выступали в программах без предмета, с обручем, мячом и булавами.

По итогам соревнований среди гимнасток 2019 года рождения первое место заняла Зейнаб Наджафли, второе - Нилай Зейналлы, третье - Нилай Алиева.

В состязаниях среди гимнасток 2020 года рождения золотую медаль завоевала Айнишан Фарзалиева, серебряную - Дениз Мамедова, бронзовую - Айла Алекберова.

В завершение первенства отличившиеся гимнастки были награждены соответствующими дипломами и медалями.

Проведение подобных соревнований имеет особое значение для повышения интереса к художественной гимнастике в регионах и дальнейшей популяризации этого вида спорта.

  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
  • В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике
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